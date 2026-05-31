Grêmio e seu perigoso costume de brigar contra o rebaixamento

Arthur não tem permanência garantida até o fim do ano. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Nada está tão ruim que não possa piorar. A derrota do Grêmio para o Corinthians e a vitória do Santos contra o Vitória abrem a possibilidade de o Tricolor ingressar na zona de rebaixamento do Brasileirão durante a parada para a Copa do Mundo. Agora basta que o Vasco vença o Atlético-MG nesse domingo (31), às 16h, no Rio de Janeiro.

Esse vem sendo um ciclo vicioso na vida do gremista. Nos últimos cinco anos, esta realidade aparece na rotina do clube no Brasileirão. A começar por 2021, quando o Grêmio foi efetivamente rebaixado apesar de um elenco caro, tendo como estrela Douglas Costa. Já em 2022, disputou a Série B.

A exceção nesse histórico recente foi no Campeonato Brasileiro de 2023. O time foi vice-campeão naquela temporada, mas é verdade que existe um personagem bastante responsável por este protagonismo tricolor: Luis Suárez (eleito o craque da competição).

Nas temporadas de 2024 e 2025, o Grêmio escapou do rebaixamento de formas distintas. No primeiro ano, alcançou a margem de pontuação faltando três rodadas para o fim. No ano passado, porém, a distância para o Z-4 foi sustentada na reta final do campeonato.

Direções, treinadores e jogadores diferentes nesse perigoso costume do Grêmio de flertar com a zona de rebaixamento do Brasileirão. Que a pausa para a Copa do Mundo sirva de tempo para reflexão do trabalho, visando aos resultados no segundo semestre.