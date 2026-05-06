Grêmio chega a 10 vitórias na Argentina no século; veja a lista

Jogadores festejam o gol de Braithwaite. JUAN MABROMATA / AFP

Nada melhor do que encerrar uma seca de vitórias fora de casa (que não aconteciam desde janeiro) com uma goleada. Nesta terça-feira (5), o Grêmio fez 3 a 0 no Deportivo Riestra, na Argentina, e alcançou a liderança do seu grupo na Sul-Americana.

O Tricolor tem um histórico invejável contra clubes argentinos no atual século 21. O tricampeonato da Libertadores, por exemplo, foi conquistado contra o Lanús, em Buenos Aires, na temporada de 2017.

A última vitória do Grêmio em solo argentino havia sido pela Libertadores de 2024. Na ocasião, Nathan Fernandes marcou o gol do 1 a 0 diante do Estudiantes, em La Plata.

Vitórias do Grêmio na Argentina no século 21 (desde 2001)

2001 - 4x2 River Plate (Mercosul)

- 4x2 River Plate (Mercosul) 2001 - 2x0 Talleres (Mercosul)

- 2x0 Talleres (Mercosul) 2002 - 2x1 River Plate (Libertadores)

- 2x1 River Plate (Libertadores) 2017 - 1x0 Godoy Cruz (Libertadores)

- 1x0 Godoy Cruz (Libertadores) 2017 - 2x1 Lanús (Libertadores)

- 2x1 Lanús (Libertadores) 2018 - 2x0 Atlético Tucumán (Libertadores)

- 2x0 Atlético Tucumán (Libertadores) 2018 - 1x0 River Plate (Libertadores)

- 1x0 River Plate (Libertadores) 2021 - 2x1 Lanús (Sul-Americana)

- 2x1 Lanús (Sul-Americana) 2024 - 1x0 Estudiantes (Libertadores)

- 1x0 Estudiantes (Libertadores) 2026 - 3x0 Deportivo Riestra (Sul-Americana)