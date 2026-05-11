Flamengo assume a ponta; veja os maiores "carrascos" do Grêmio na Arena

Carlos Vinicius (E) lamenta a derrota para o Flamengo. Duda Fortes / Agencia RBS

É verdade que o Flamengo tinha um favoritismo contra o Grêmio, mas a derrota por 1 a 0 na Arena serviu de banho de realidade para os gremistas. O adversário foi bastante superior na partida e novamente saiu vitorioso dentro da casa gremista.

Na lista de times que mais superaram o Grêmio na história da Arena, o Flamengo agora é líder isolado. No total, os cariocas somam seis vitórias, sendo que esta condição foi alcançada no histórico recente, de 2019 para cá, justamente quando o clube tomou o protagonismo no futebol brasileiro.

Na sequência do ranking indigesto para os gremistas, aparecem Palmeiras e curiosamente o Sport Recife, ambos com cinco vitórias contra o Grêmio na Arena. Os palmeirenses só vêm a Porto Alegre no segundo turno do Brasileirão. Já os pernambucanos estão na Série B.

O Grêmio era uma das equipes que não havia perdido em casa nesse Brasileirão. Aliás, a última derrota do Tricolor em casa tinha sido em janeiro, para o São José, pelo Gauchão. Eram 13 jogos de invencibilidade diante da torcida.

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