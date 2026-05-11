Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Lista
Notícia

Flamengo assume a ponta; veja os maiores "carrascos" do Grêmio na Arena

Derrota por 1 a 0 na Arena empurrou o Tricolor para a zona de rebaixamento

Marcos Bertoncello

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS