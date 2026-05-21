Finalmente chegou ao fim uma seca histórica de Pavon

Se a vitória do Grêmio sobre o Palestino teve pouco brilho, é preciso reconhecer a entrega de Pavon. Com boa atuação na Arena, o argentino ainda conseguiu fazer um gol, o que representa o término de uma seca que parecia nunca ter fim. Ele finalmente voltou a balançar as redes.
Pavon não marcava gol desde 11 de fevereiro de 2025, há exatos 463 dias. Na ocasião, o Tricolor, ainda treinado por Gustavo Quinteros, goleou o Pelotas por 5 a 0 na Arena. Pavon fez dois gols naquela partida. A partir daquele momento, uma incrível seca iniciou-se.
Foram surpreendentes 65 jogos consecutivos sem gols de Pavon. É verdade que nos últimos meses o atacante virou lateral-direito em função de uma fase ruim dos donos da posição Marcos Rocha e João Pedro (este lesionado). Mesmo assim, o número chamava a atenção.
Desde que chegou ao Grêmio em 2024, Pavon disputou 108 partidas pelo Grêmio, com nove gols e 19 assistências. Ele tem 30 anos e possui contrato com o clube até o final de 2026.
A incrível seca de Pavon no Grêmio
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