Efeito Bernabei: a sensação encontra-se com a estatística

Bernabei dança para comemorar seu gol contra o Fluminense. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Sabe aquela sensação dos últimos jogos na qual parecia que Bernabei era o jogador mais perigoso do ataque do Inter? Pois agora aparece a estatística para sustentar este pensamento. O lateral argentino voltou a balançar as redes e passa a ser um dos artilheiros do time de Paulo Pezzolano na temporada.

Bernabei igualou Rafael Borré como o maior goleador do Inter em 2026, ambos com seis gols. Com a inoperância do atacante, que não marca há 14 jogos (mais de dois meses de seca), o lateral alcançou o topo da lista, ultrapassando nomes como os de Alan Patrick, Alerrandro e Carbonero, por exemplo.

Nos últimos três jogos do Inter, Bernabei incrivelmente marcou gol em todos. Diante do Athletic-MG, pela Copa do Brasil, ele aproveitou o passe de Alan Patrick para chutar de dentro da área e balançar as redes. Já contra o Botafogo, ele aproveitou o rebote do escanteio para acertar uma bela finalização de de fora da área.

Agora foi a vez de Alerrandro conseguir uma grande assistência e encontrar Bernabei para ingressar livre na área do Fluminense e chutar a bola entre as pernas do experiente goleiro Fábio.

Lista de goleadores do Inter na temporada de 2026: