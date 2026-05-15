Braithwaite supera Marcelo Moreno; veja lista de goleadores estrangeiros do Grêmio

Braithwaite tem três gols pelo Grêmio na temporada 2026. Lucas Uebel / Flickr Grêmio FBPA

A classificação do Grêmio às oitavas de final da Copa do Brasil teve como destaque a atuação do dinamarquês Martin Braithwaite. Afinal, ele marcou dois gols na vitória por 3 a 0 contra o Confiança, em Aracaju. Com isso, ele sobe um degrau na lista de artilheiros estrangeiros da história do clube.

Braithwaite soma 26 gols em 69 jogos pelo Grêmio. O número supera o que foi alcançado pelo boliviano Marcelo Moreno. Entre 2012 e 2014, o centroavante fez 25 gols em 57 partidas.

O próximo da lista a ser buscado por Braithwaite é o histórico zagueiro uruguaio Ancheta, quem anotou 27 gols pelo Grêmio. Depois dele, aparece Cristaldo, que deixou o clube neste ano para jogar o Talleres, da Argentina, com 28 gols.

O líder do ranking é o argentino Hernán Barcos. Foram 45 gols do argentino entre as temporadas de 2013 e 2015. Será que vai dar tempo de Braithwaite superar esta marca? Seu contrato com o Grêmio vai até dezembro de 2027.

Ranking de goleadores estrangeiros do Grêmio