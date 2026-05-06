Borré a um passo dos 100 jogos pelo Inter

Borré fez 25 gols pelo Inter até agora. Renan Mattos / Agencia RBS

Uma das atrações do Inter para enfrentar o Brasil de Pelotas nesta quarta-feira (6), na decisão da Recopa Gaúcha, é o colombiano Rafael Borré. Um dos principais investimentos do clube nos últimos anos, o atacante perdeu a titularidade para Alerrandro e, por conta disto, deve ser utilizado por Pezzolano para o confronto.

Alvo de críticas da torcida, Borré está a um passo para alcançar uma marca relevante com a camisa colorada. O jogador vai completar 100 jogos pelo Inter se entrar em campo, em Pelotas.

Contratado e anunciado em 17 de janeiro de 2024, o colombiano tornou-se a segunda contratação mais cara da história do clube (atrás apenas do uruguaio Nico López). O valor investido foi de 6,2 milhões de euros, cerca de R$ 33,2 milhões na cotação da época.

No entanto, o que poderia ser motivo para celebração tende a ser apenas registrado. O contexto está contra Borré. Além de perder a titularidade, receber críticas da torcida e ainda compor um grupo considerado reserva para disputar um torneio menos expressivo como Recopa Gaúcha, o atacante viveu uma polêmica na semana passada. Em entrevista à sua esposa, desabafou sobre a pressão vivida no final da temporada passada, na luta contra o rebaixamento.

Ainda há tempo para mudar esse cenário. Borré tem contrato até final de 2028. Dos 25 gols que marcou desde que desembarcou em Porto Alegre, seis foram feitos na atual temporada, o que o deixa ainda como artilheiro da equipe ao lado de Bernabei.

Número de Rafael Borré pelo Inter

99 jogos

25 gols

9 assistências

1 título (Gauchão 2025)

Contrato até 31/12/2028