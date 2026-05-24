Bernabei alcança marca de 100 jogos pelo Inter; veja os números

Bernabei tem contrato até o fim de 2028. Duda Fortes / Agencia RBS

Um dos melhores jogadores do Inter na temporada, talvez o melhor, alcançou uma marca importante pelo clube nesse sábado (23). Bernabei completou 100 jogos com a camisa colorada. Certamente o argentino não esperava que isto acontecesse em uma partida em que o time foi derrotado pelo Vitória e que ele fosse expulso.

Bernabei foi trazido pelo Inter na temporada de 2024. Demorou para assumir a titularidade na lateral esquerda. Esperou que o então técnico Eduardo Coudet fosse demitido e que o então titular Renê ficasse em uma situação ruim com a torcida por conta de recorrentes falhas.

Foi naquele Brasileirão que Bernabei se destacou. A campanha de vaga direta na Libertadores foi coroada com a conquista individual da Bola de Prata como o melhor jogador da posição.

Porém, a partir de 2025, Bernabei começou a oscilar. E esta irregularidade seguiu na atual temporada. Foi adiantado mais à frente, como um meia-atacante pela esquerda, que ele voltou a atuar melhor. Tanto é que trata-se do segundo maior goleador do Inter em 2026.

Em 100 jogos pelo Inter, o argentino soma 13 gols e 16 assistências. É um dos laterais com mais gols pelo clube no século 21. Seu contrato vai até o fim de 2028.

Bernabei pelo Inter