A marca incomum obtida pela defesa do Grêmio

Viery em ação na Argentina. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Os adversários podem ser de uma expressão menor. As expulsões dos adversários também afetam qualquer análise. No entanto, é fato que a sequência positiva do setor defensivo do Grêmio é incomum. A goleada por 3 a 0 sobre o Deportivo Riestra, pela Sul-Americana, confirmou o quinto jogo seguido sem que o time seja vazado.

O último gol sofrido pelo Grêmio foi na derrota para o Cruzeiro por 2 a 0, no Mineirão, no dia 18 de abril. Na ocasião, Matheus Pereira ajeitou de calcanhar para o volante Lucas Romero finalizar de fora da área e vencer o goleiro Weverton.

Desde então, o Grêmio disputou cinco jogos, sendo dois deles pelo Brasileirão (Coritiba e Athletico-PR), dois pela Sul-Americana (Palestino e Deportivo Riestra), além do confronto diante do Confiança-SE, pela Copa do Brasil. São quase 500 minutos de invencibilidade.

A sequência de cinco jogos sem sofrer gols não era conseguida por um time do Grêmio desde 2022. Na oportunidade, o time do então técnico Roger Machado teve incríveis sete partidas com a zaga invicta, sendo seis pela Série B (Criciúma, Vila Nova, Vasco, Novorizontino, Sport, Sampaio Corrêa) e uma pela Recopa Gaúcha (Glória).

Série da defesa do Grêmio: