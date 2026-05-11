A estatística que mostra como o Flamengo descolou do Grêmio

Jorginho e Viery disputam bola aérea na Arena. Jeff Botega / Agencia RBS

"Banho de realidade" foi a expressão usada por César Cidade Dias para descrever o que foi a derrota do Grêmio para o Flamengo nesse domingo (10), na Arena. A vitória categórica dos cariocas, com os números do jogo (posse de bola, finalizações etc) comprovando isto, também escancara um duro histórico recente entre os clubes.

Vencer o Flamengo virou exceção para o Grêmio. Se for feito um recorte marcante, na eliminação gremista para os flamenguistas na Copa do Brasil de 2018, os times se enfrentaram 21 vezes. São 14 vitórias do adversário contra apenas três do Tricolor.

O Grêmio superou o Flamengo pelo Brasileirão de 2023 e 2024, ambos jogos na Arena, pelo mesmo placar: 3 a 2. Além dessas vitórias, o Tricolor, no ano do último rebaixamento, em 2021, conseguiu um improvável 1 a 0 no Maracanã.

Fica a reflexão sobre a realidade do Grêmio perante o Flamengo. Se existe uma distância em termos de investimento, é verdade também que o enfrentamento poderia ser menos desequilibrado, uma vez que o Tricolor também gasta bastante.

Últimos jogos entre os clubes (2018-2026):

Flamengo 1x0 Grêmio

Flamengo 2x0 Grêmio

Flamengo 3x1 Grêmio

Grêmio 1x1 Flamengo

Flamengo 5x0 Grêmio

Grêmio 0x1 Flamengo

Flamengo 1x1 Grêmio

Grêmio 2x4 Flamengo

Grêmio 0x4 Flamengo

Flamengo 2x0 Grêmio

Flamengo 0x1 Grêmio

Grêmio 2x2 Flamengo

Flamengo 3x0 Grêmio

Grêmio 0x2 Flamengo

Flamengo 1x0 Grêmio

Grêmio 3x2 Flamengo

Flamengo 2x1 Grêmio

Grêmio 3x2 Flamengo

Grêmio 0x2 Flamengo

Flamengo 1x1 Grêmio

Grêmio 0x1 Flamengo