Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Confronto
Análise

A estatística que mostra como o Flamengo descolou do Grêmio

Perder para os cariocas tornou-se natural para os gremistas

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