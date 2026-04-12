Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Miserável
Análise

Um péssimo mandante encontrou-se com um visitante pífio no Gre-Nal

No Beira-Rio, Inter e Grêmio não saíram do zero no placar

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