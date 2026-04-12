Vitinho sendo marcado por Arthur no Beira-Rio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O placar do Gre-Nal 452 foi autoexplicativo. A explicação é simples. Quando um dos piores mandantes do Brasileirão enfrenta um dos piores visitantes do campeonato, a chance de sair gol e haver um vencedor é baixa. Inter e Grêmio fizeram um confronto de poucas oportunidades e estacionam na tabela de classificação.

O Inter tem uma grande dificuldade de vencer no Beira-Rio. É o que mostra a campanha colorada em casa no Brasileirão. A única vitória ocorreu diante da Chapecoense. A equipe ainda empatou com o São Paulo e foi derrotada por Athletico-PR, Palmeiras e Bahia.

Já a campanha miserável do Grêmio é como visitante. O time ainda não venceu longe da Arena. Além do empate no Gre-Nal, também empatou com a Chapecoense. De resto, perdeu os jogos contra Fluminense, São Paulo, Vasco e Palmeiras.

A miserabilidade de Inter e Grêmio afetaram o Gre-Nal na seguinte estatística: um 0 a 0 não era registrado no clássico há quase cinco anos. O último havia sido em julho de 2021, na Arena, pelo Brasileirão. Eram 18 clássicos consecutivos com ao menos um dos times marcando gol.

Inter no Beira-Rio pelo Brasileirão

6 jogos

1 vitória

2 empates

3 derrotas

4 gols marcados

6 gols sofridos

28% de aproveitamento

Grêmio fora da Arena pelo Brasileirão

6 jogos

0 vitória

2 empates

4 derrotas

4 gols marcados

9 gols sofridos

11% de aproveitamento