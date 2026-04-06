Trabalho de Luís Castro no Grêmio cai para menos de 50% de aproveitamento

Gabriel Mec lamentando o empate contra o Remo. Renan Mattos / Agencia RBS

O baixo desempenho do Grêmio em campo finalmente se encontrou com os números do time na temporada. Com mais pontos perdidos do que ganhos, o aproveitamento caiu para menos de 50% e ligou o alerta na Arena para o restante dos compromissos até a parada para a Copa do Mundo.

O empate contra o Remo, antes da partida o lanterna do Brasileirão, dentro da Arena e com um jogador a menos desde a metade do segundo tempo, foi o 21º jogo do Grêmio em 2026. Até aqui, são oito vitórias, sete empates e seis derrotas.

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O mapeamento das vitórias do Grêmio na temporada chamam ainda mais a atenção de forma negativa. A equipe superou Atlético-MG, Botafogo e Vitória, todos na Arena, pelo Brasileirão. As outras cinco ocorreram no Gauchão, diante de Inter, Avenida, Guarany de Bagé, São Luiz e Novo Hamburgo.

A semana é de estreia na Sul-Americana e Gre-Nal pelo Brasileirão. Partidas importantes que colocam o trabalho de Luis Castro à prova no comando técnico do Grêmio.

Números do Grêmio em 2026

21 jogos

8 vitórias

7 empates

6 derrotas

35 gols marcados

23 gols sofridos

49,20% de aproveitamento