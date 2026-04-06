Trabalho de Luís Castro no Grêmio cai para menos de 50% de aproveitamento

O baixo desempenho do Grêmio em campo finalmente se encontrou com os números do time na temporada. Com mais pontos perdidos do que ganhos, o aproveitamento caiu para menos de 50% e ligou o alerta na Arena para o restante dos compromissos até a parada para a Copa do Mundo.
O empate contra o Remo, antes da partida o lanterna do Brasileirão, dentro da Arena e com um jogador a menos desde a metade do segundo tempo, foi o 21º jogo do Grêmio em 2026. Até aqui, são oito vitórias, sete empates e seis derrotas.
O mapeamento das vitórias do Grêmio na temporada chamam ainda mais a atenção de forma negativa. A equipe superou Atlético-MG, Botafogo e Vitória, todos na Arena, pelo Brasileirão. As outras cinco ocorreram no Gauchão, diante de Inter, Avenida, Guarany de Bagé, São Luiz e Novo Hamburgo.
A semana é de estreia na Sul-Americana e Gre-Nal pelo Brasileirão. Partidas importantes que colocam o trabalho de Luis Castro à prova no comando técnico do Grêmio.
Números do Grêmio em 2026
- 21 jogos
- 8 vitórias
- 7 empates
- 6 derrotas
- 35 gols marcados
- 23 gols sofridos
- 49,20% de aproveitamento
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