Marcos Bertoncello

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Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

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Trabalho de Luís Castro no Grêmio cai para menos de 50% de aproveitamento

Mesmo com um a mais e contra o lanterna, time não passou de um 0 a 0 contra o Remo

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