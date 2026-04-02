Torcida deu nova prova de descontentamento com o Inter

Menos de 15 mil torcedores estiveram no Beira-Rio. Renan Mattos / Agencia RBS

As vaias do torcedor colorado após o empate do Inter contra o São Paulo nessa quarta-feira (1), no Beira-Rio, ficaram marcadas também por um número que chama a atenção pelo aspecto de descontentamento. Mesmo com quase 10 dias de data Fifa e com a possibilidade de o time chegar a três vitórias seguidas, o público foi ruim.

Apenas 14.780 pessoas estiveram no Beira-Rio. Trata-se do pior público do clube no Brasileirão até agora. O número supera negativamente os 16.574 torcedores que acompanharam a derrota da equipe para o Bahia.

É o time que atrai a torcida ou é o torcedor que carrega a equipe? Fato é que o Beira-Rio vem deixando de ser um diferencial neste Brasileirão. São três derrotas (Athletico-PR, Palmeiras e Bahia), uma vitória (Chapecoense) e agora um empate (São Paulo). O próximo compromisso em casa é o Gre-Nal, no dia 11 de abril.

Públicos do Inter no Brasileirão 2026