Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Copo meio cheio
Análise

O único lado positivo de mais um jogo do Grêmio sem vencer fora de casa

Time ficou apenas no empate contra o Palestino pela Sul-Americana

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