O único lado positivo de mais um jogo do Grêmio sem vencer fora de casa

Viery em ação contra o Palestino. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

E segue a sina: o Grêmio não consegue vencer fora de casa na temporada há mais de três meses. O empate sem gols contra o Palestino nessa quarta-feira (29), no Chile, é a 12ª partida desta estatística negativa do time de Luís Castro. Porém, há um ponto a ser destacado, talvez o único.

A dupla de zaga, formada por Gustavo Martins e Viery, parece que realmente deu liga no Grêmio. Desde que os jovens assumiram a titularidade, o número de gols sofridos ficou bem baixo. Se a vitória na Sul-Americana não ocorreu, a defesa gremista novamente não foi vazada.

Com Gustavo Martins e Viery na equipe titular, o Grêmio sofreu apenas cinco gols em nove jogos. De fato, um acerto na escolha de Luís Castro, preterindo jogadores mais experientes como Kannemann, Balbuena e Wagner Leonardo.

O próximo jogo do Grêmio será diante do Athletico-PR, no sábado (2), pelo Brasileirão. É certo que Viery está fora da partida, uma vez que cumpre suspensão.

Dupla Gustavo Martins e Viery como titulares

2x1 Atlético-MG

3x0 Inter

1x1 Inter

1x1 Bragantino

1x2 Palmeiras

0x0 Remo

0x0 Inter

2x0 Confiança

0x0 Palestino