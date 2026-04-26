Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

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Notícia

O primeiro gol de Gabriel Mec como profissional o coloca em ranking de jovens do Grêmio

Com apenas 18 anos, ele foi decisivo na vitória sobre o Coritiba

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