O primeiro gol de Gabriel Mec como profissional o coloca em ranking de jovens do Grêmio

Mec vibra com seu gol na Arena. Jeff Botega / Agencia RBS

A tarde desse domingo (26) foi especial para Gabriel Mec. O gol da vitória sobre o Coritiba nasceu de seus pés, justamente o primeiro dele como jogador profissional. O detalhe é que ele recém completou 18 anos, no último dia 11 de abril. Pois o jovem, desta forma, ingressa em uma distinta lista do Tricolor.

Gabriel Mec é um dos jogadores mais jovens a marcar gol pelo Grêmio no século 21. Ele ingressa no top 10, este liderado por Lincoln. Com pouco mais de 16 anos, o líder da lista anotou contra o Campinense pela Copa do Brasil de 2015.

O segundo do ranking é Anderson. Grande talento da base gremista, ele também marcou seu primeiro gol pelo Grêmio aos 16 anos e justamente em um Gre-Nal, disputado em 2004. A diferença é que o atacante tinha um mês de idade a mais em relação a Lincoln na oportunidade.

Curiosamente outro jovem alcançou esse ranking em 2026. No primeiro jogo da temporada, o Grêmio goleou o Avenida por 4 a 0, pelo Gauchão, contando com gol de Roger, de apenas 17 anos.

Mais jovem a fazer gol pelo Grêmio no século: