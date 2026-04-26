O primeiro gol de Gabriel Mec como profissional o coloca em ranking de jovens do Grêmio

A tarde desse domingo (26) foi especial para Gabriel Mec. O gol da vitória sobre o Coritiba nasceu de seus pés, justamente o primeiro dele como jogador profissional. O detalhe é que ele recém completou 18 anos, no último dia 11 de abril. Pois o jovem, desta forma, ingressa em uma distinta lista do Tricolor.
Gabriel Mec é um dos jogadores mais jovens a marcar gol pelo Grêmio no século 21. Ele ingressa no top 10, este liderado por Lincoln. Com pouco mais de 16 anos, o líder da lista anotou contra o Campinense pela Copa do Brasil de 2015.
O segundo do ranking é Anderson. Grande talento da base gremista, ele também marcou seu primeiro gol pelo Grêmio aos 16 anos e justamente em um Gre-Nal, disputado em 2004. A diferença é que o atacante tinha um mês de idade a mais em relação a Lincoln na oportunidade.
Curiosamente outro jovem alcançou esse ranking em 2026. No primeiro jogo da temporada, o Grêmio goleou o Avenida por 4 a 0, pelo Gauchão, contando com gol de Roger, de apenas 17 anos.
Mais jovem a fazer gol pelo Grêmio no século:
- 16 anos e 5 meses - Lincoln (Campinense, 2015)
- 16 anos e 6 meses - Anderson (Inter, 2004)
- 17 anos e 1 mês - Marcelinho (Chapadão, 2004)
- 17 anos e 8 meses - Roger (Avenida, 2026)
- 17 anos e 8 meses - Yuri Mamute (São José, 2013)
- 17 anos e 9 meses - Leandro (Ypiranga, 2011)
- 18 anos e 0 meses - Gabriel Mec (Coritiba, 2026)
- 18 anos e 2 meses - Gustavo Nunes (Santa Cruz-RS, 2024)
- 18 anos e 5 meses - Pedro Junior (Caxias, 2005)
- 18 anos e 8 meses - Nathan Fernandes (Flamengo, 2023)