O pós-título gaúcho do Grêmio é sofrível

Grêmio perdeu para o Montevideo City Torque por 1 a 0. Dante FERNANDEZ / AFP

Muito se fala sobre o relaxamento natural após uma conquista. Nesse ponto, o Grêmio demonstra, nos números, que a frase é bastante verdadeira. Depois do título do Gauchão, a equipe de Luís Castro parece regredir em termos de desempenho, e a derrota na estreia para o modesto Montevideo City Torque na Sul-Americana é mais um exemplo disto.

Curiosamente o tropeço no Uruguai ocorre exatamente um mês depois do empate no Gre-Nal, no Beira-Rio, que determinou o título gaúcho para o Grêmio. Desde então, o time venceu apenas o Vitória, na Arena, pelo Brasileirão. Isto no dia 19 de março.

Nas demais partidas, o Grêmio coleciona três derrotas: Vasco da Gama, Palmeiras e agora Montevideo City Torque. Somam-se a isso os empates diante de Bragantino, Chapecoense e Remo (este último então lanterna do Brasileirão).