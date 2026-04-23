Inter fora de casa supera sua "versão" no Beira-Rio

Sim, agora é um fato: o Inter fora do Beira-Rio é melhor do que aquele que atua diante da torcida. Os números comprovam que a campanha é melhor, o que vai ao encontro da estreia do time na Copa do Brasil com vitória sobre o Athletic-MG, em Florianópolis.
O Inter soma 24 jogos na temporada, sendo 13 deles no Beira-Rio e 11 como visitante. A campanha longe de casa supera os 60% de aproveitamento, coroada recentemente com três vitórias seguidas: Santos, na Vila Belmiro, Corinthians, em São Paulo, e agora Athletic, no Orlando Scarpelli.
No Beira-Rio, os números mostram quase 54% de aproveitamento. Trata-se do pior mandante do Brasileirão, por exemplo, com só uma vitória em sete partidas (2 a 0 na Chapecoense).
Curiosamente, o próximo adversário do Inter é o Botafogo, também fora de casa. Porém, o estádio Nilton Santos, asa botafoguense, estará cedido para um show musical. Por conta disso, a partida será no Mané Garrincha, em Brasília.
Inter no Beira-Rio
- 13 jogos
- 6 vitórias
- 3 empates
- 4 derrotas
- 21 gols marcados
- 13 gols sofridos
- 53,8% de aproveitamento
Inter fora de casa
- 11 jogos
- 6 vitórias
- 2 empates
- 3 derrotas
- 16 gols marcados
- 10 gols sofridos
- 60,6% de aproveitamento