Inter fora de casa supera sua "versão" no Beira-Rio

Jogadores agradecem à presença da torcida no Scarpelli. Ricardo Duarte / SC Internacional

Sim, agora é um fato: o Inter fora do Beira-Rio é melhor do que aquele que atua diante da torcida. Os números comprovam que a campanha é melhor, o que vai ao encontro da estreia do time na Copa do Brasil com vitória sobre o Athletic-MG, em Florianópolis.

O Inter soma 24 jogos na temporada, sendo 13 deles no Beira-Rio e 11 como visitante. A campanha longe de casa supera os 60% de aproveitamento, coroada recentemente com três vitórias seguidas: Santos, na Vila Belmiro, Corinthians, em São Paulo, e agora Athletic, no Orlando Scarpelli.

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No Beira-Rio, os números mostram quase 54% de aproveitamento. Trata-se do pior mandante do Brasileirão, por exemplo, com só uma vitória em sete partidas (2 a 0 na Chapecoense).

Curiosamente, o próximo adversário do Inter é o Botafogo, também fora de casa. Porém, o estádio Nilton Santos, asa botafoguense, estará cedido para um show musical. Por conta disso, a partida será no Mané Garrincha, em Brasília.

Inter no Beira-Rio

13 jogos

6 vitórias

3 empates

4 derrotas

21 gols marcados

13 gols sofridos

53,8% de aproveitamento

Inter fora de casa