Inter faz "fator Beira-Rio" desintegrar-se no Brasileirão

Alan Patrick é facilmente desarmado pela defesa do Mirassol. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Onde foi parar a força do Inter no Beira-Rio? Reconhecidamente um forte mandante no Brasileirão, o time colorado vê sua campanha na atual edição do campeonato desintegrar-se. A derrota para o lanterna Mirassol neste domingo (19), por 2 a 1, foi mais um capítulo na triste história do grupo de Paulo Pezzolano dentro de sua casa.

O Inter é o pior mandante do Brasileirão. Com menos de 25% de aproveitamento, a única vitória colorada no Beira-Rio foi diante da Chapecoense. De resto, a equipe empatou no Gre-Nal e diante do São Paulo. Saiu perdedor nos confrontos contra Athletico-PR, Palmeiras, Bahia e agora Mirassol.

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Os próximos compromissos serão longe do Beira-Rio. Na quarta-feira (22), enfrenta o Athletic, em Florianópolis, pela Copa do Brasil. Já no sábado (25), encara o Botafogo em Brasília. Só volta a jogar em casa na primeira semana de maio, diante do Fluminense, pelo Brasileirão.

Antes da parada para a Copa do Mundo, o Inter incrivelmente só tem mais três jogos no Beira-Rio. Além de encarar o Fluminense no dia 3 de maio, o Colorado receberá Athletic pela Copa do Brasil (dia 12 de maio) e Vasco, pelo Brasileirão, no fim de semana do dia 16.

Campanha do Inter no Beira-Rio pelo Brasileirão

7 jogos

1 vitória

2 empates

4 derrotas

5 gols marcados

8 gols sofridos

24% de aproveitamento

Jogos do Inter no Beria-Rio

0x1 Athletico-PR

1x3 Palmeiras

0x1 Bahia

2x0 Chapecoense

1x1 São Paulo

0x0 Grêmio

1x2 Mirassol