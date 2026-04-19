Inter faz "fator Beira-Rio" desintegrar-se no Brasileirão

Onde foi parar a força do Inter no Beira-Rio? Reconhecidamente um forte mandante no Brasileirão, o time colorado vê sua campanha na atual edição do campeonato desintegrar-se. A derrota para o lanterna Mirassol neste domingo (19), por 2 a 1, foi mais um capítulo na triste história do grupo de Paulo Pezzolano dentro de sua casa.
O Inter é o pior mandante do Brasileirão. Com menos de 25% de aproveitamento, a única vitória colorada no Beira-Rio foi diante da Chapecoense. De resto, a equipe empatou no Gre-Nal e diante do São Paulo. Saiu perdedor nos confrontos contra Athletico-PR, Palmeiras, Bahia e agora Mirassol.
Os próximos compromissos serão longe do Beira-Rio. Na quarta-feira (22), enfrenta o Athletic, em Florianópolis, pela Copa do Brasil. Já no sábado (25), encara o Botafogo em Brasília. Só volta a jogar em casa na primeira semana de maio, diante do Fluminense, pelo Brasileirão.
Antes da parada para a Copa do Mundo, o Inter incrivelmente só tem mais três jogos no Beira-Rio. Além de encarar o Fluminense no dia 3 de maio, o Colorado receberá Athletic pela Copa do Brasil (dia 12 de maio) e Vasco, pelo Brasileirão, no fim de semana do dia 16.
Campanha do Inter no Beira-Rio pelo Brasileirão
- 7 jogos
- 1 vitória
- 2 empates
- 4 derrotas
- 5 gols marcados
- 8 gols sofridos
- 24% de aproveitamento
Jogos do Inter no Beria-Rio
- 0x1 Athletico-PR
- 1x3 Palmeiras
- 0x1 Bahia
- 2x0 Chapecoense
- 1x1 São Paulo
- 0x0 Grêmio
- 1x2 Mirassol
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