Marcos Bertoncello

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Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Problema
Análise

Inter faz "fator Beira-Rio" desintegrar-se no Brasileirão

Contra o lanterna, time foi derrotado por 2 a 1

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