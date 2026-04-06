Inter consegue algo bastante incomum contra o Corinthians em São Paulo

Se a fase das duas equipes não é boa, melhor para o Inter, que foi competente contra o Corinthians e saiu de São Paulo com uma importante vitória por 1 a 0. O gol de Bernabei e o resultado na capital paulista entram em um retrospecto absolutamente contrário aos colorados.
No Brasileirão de pontos corridos (desde 2003), essa foi apenas a quarta vez que o Inter superou o Corinthians em São Paulo. O resultado se junta às vitórias coloradas em 2006, 2009 e, pela última vez até então, em 2023.
Parece que o Inter de Pezzolano tomou gosto por jogar como visitante neste Brasileirão, pior para o Corinthians neste caso. A equipe já soma oito pontos longe do Beira-Rio. Venceu o Santos e empatou contra Remo e Flamengo. Foi derrotada apenas pelo Atlético-MG.
Vitórias do Inter contra o Corinthians em São Paulo
(Pontos Corridos)
- 2006 - 1x0 (Tinga, Morumbi)
- 2009 - 1x0 (Nilmar, Pacaembu)
- 2023 - 2x1 (Maurício e Wanderson, Itaquera)
- 2026 - 1x0 (Bernabei, Itaquera)