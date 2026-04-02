Empate do Inter reabre o debate sobre resultado e desempenho

Inter está próximo da zona de rebaixamento do Brasileirão. Jeff Botega / Agencia RBS

Quando Pezzolano abriu mão da forma de jogar nas seis primeiras rodadas do Brasileirão, as vitórias apareceram contra Santos e Chapecoense. Foi uma espécie de botão de emergência para o time deixar a lanterna e sair da zona de rebaixamento. Pois o empate contra o São Paulo nessa quarta-feira (1) é interessante pela análise de um debate antigo sobre desempenho e resultado.

Os tropeços do Inter na arrancada do campeonato tinha uma máxima de que o time criava várias chances e pecava na finalização. Ou seja, a produção ofensiva da equipe agradava, tanto a comissão técnica como a torcida. Chutou mais de 20 vezes contra Palmeiras e Atlético-MG, por exemplo. Porém os resultados não apareciam.

Diante do São Paulo, a impressão que passou é que o Inter dedicou-se a acertar uma finalização, marcar um gol e garantir uma vitória. O "jogar por uma bola" não deu certo. O time finalizou apenas seis vezes no tempo inteiro, mesmo estando no Beira-Rio, e foi empurrado pelo adversário no segundo tempo até sofrer o empate.

O número de seis finalizações é o pior que o Inter teve até aqui na temporada de 2026. Iguala a produção ofensiva que a equipe colorada conseguiu no Gre-Nal da Arena, no qual levou 3 a 0 pela final do Gauchão. A diferença é que, na ocasião, Bernabei havia sido expulso ainda no primeiro tempo.