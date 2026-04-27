Bernabei chega a 10 gols pelo Inter; veja lista de laterais goleadores

Bernabei vibra com seu gol em Brasília. Ricardo Duarte / Flickr do Sport Club Internacional

Os gols de Bernabei na última semana, contra Athletic e Botafogo, alimentaram aquela tese de que o lateral é o jogador mais perigoso do ataque do Inter atualmente. Com a inoperância ofensiva dos atacantes, como Borré e Alerrandro, cabe ao argentino esta missão de ameaçar os adversários no time de Pezzolano.

Bernabei chegou a 10 gols com a camisa do Inter no último sábado (25), no empate contra o Botafogo, pelo Brasileirão. Isto em 95 jogos disputados desde março de 2024, quando foi anunciado pelo clube, vindo do Celtic, da Escócia.

Não são muitos os laterais do Inter nesse século 21 que conseguiram marcar tantos gols como Bernabei. Neste recorte, desde 2001, apenas cinco nomes aparecem à frente dele no quesito. A coluna reuniu os dados e incluiu também os jogadores que brilharam no clube como alas.

O primeiro da lista é Jorge Wagner, campeão da Libertadores em 2006. Consagrado no esquema 3-5-2 como ala-esquerdo, o jogador fez 23 gols pelo Inter. Depois dele, aparece outro canhoto: Fabrício. Reconhecidamente ofensivo, o lateral anotou 16 vezes.

Completam o ranking Kléber, com 13 gols, Cláudio Winck, com 12, e Élder Granja, com 11. Outros nomes importantes do Inter nesta posição foram deixados para trás por Bernabei. São os casos de Chiquinho, Ceará, Rubens Cardoso, Nei, Rodinei e Fabricio Bustos.

Laterais com mais gols pelo Inter:

(século 21)