Bernabei chega a 10 gols pelo Inter; veja lista de laterais goleadores

Marcos Bertoncello

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Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

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