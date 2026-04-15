As vitórias do Grêmio na temporada e uma dúvida que surge

Amuzu (E), Carlos Vinicius e Enamorado na Arena. Renan Mattos / Agencia RBS

A bela jogada de Enamorado no gol de Amuzu garantiu a magra vitória contra o Deportivo Riestra, pela Sul-Americana, e evitou o constrangimento de tropeçar na Arena diante de um time desconhecido no cenário sul-americano. O resultado foi positivo, mas a repercussão ficou mais próxima da análise negativa.

A vitória diante do Deportivo Riestra foi a nona conquistada pelo Grêmio de Luís Castro. Aliás, o time conseguiu encerrar uma sequência de cinco jogos sem vencer. Agora é difícil apontar quais destas partidas a equipe realmente encantou. Ou seja, juntou desempenho com resultado.

O 3 a 0 no Gre-Nal pela final do Gauchão obviamente chama a atenção e merece ser destacado. Foi uma grande vitória. É verdade também que a expulsão de Bernabei, quando o jogo estava 0 a 0, precisa ser lembrada para qualquer análise. As goleadas no ano ocorreram no Gauchão, diante de Avenida e São Luiz, as quais perdem um pouco de importância pelo nível dos adversários.

No Brasileirão, superar Botafogo, Atlético-MG e Vitória, todos na Arena, foi bastante satisfatório, mas não dá para dizer que foram atuações acima da média. Afinal, quando o Grêmio de Luís Castro vai apresentar um futebol convincente e ser brindado com um grande triunfo? O técnico português vai ganhando tempo para tentar alcançar a evolução.

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