Marcos Bertoncello

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Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Análise
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As vitórias do Grêmio na temporada e uma dúvida que surge

Contra Deportivo Riestra, Tricolor venceu a primeira na Sul-Americana

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