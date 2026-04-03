A incrível síndrome do Grêmio nos jogos longe da Arena

Carlos Vinicius em ação contra o Palmeiras em Barueri. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Não dá para negar que o Grêmio fez bom enfrentamento contra o líder Palmeiras em Barueri. Reagiu no segundo tempo, após estar perdendo, e até chegou ao empate. Porém, um lance de infelicidade de Gustavo Martins e de muita felicidade de Marlon Freitas definiu a vitória palmeirense.

Na estatística, está registrada mais uma derrota do Grêmio fora de casa. E como esta vem sendo a tônica do time na temporada de 2026. Afinal, a última vitória longe da Arena ocorreu no dia 21 de janeiro, quando bateu o Guarany de Bagé, no estádio Estrela D'Alva, pelo Gauchão.

A sequência apresenta oito jogos consecutivos do Grêmio como visitante e nenhuma vitória. É verdade que, neste recorte, está o empate com o Inter no Beira-Rio, resultado que foi suficiente para garantir o título gaúcho.

Só no Brasileirão, o Grêmio soma um ponto até agora fora de casa. Foi no empate em 1 a 1 com a Chapecoense, em Chapecó, pela sexta rodada do campeonato. A equipe teve derrotas para Fluminense, São Paulo, Vasco e agora Palmeiras.

Sequência do Grêmio fora de casa

2x4 Inter

1x2 Fluminense

0x2 São Paulo

1x1 Juventude

1x1 Inter

1x1 Chapecoense

1x2 Vasco

1x2 Palmeiras

- 8 jogos (3 empates e 5 derrotas)

- Última vitória: 2x0 Guarany de Bagé (21/01)