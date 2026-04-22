A incômoda sequência do Grêmio na Copa do Brasil que foi encerrada

Os gols de Carlos Vinicius e Amuzu confirmaram a vitória do Grêmio contra o Confiança nessa terça-feira (21), na estreia do clube na Copa do Brasil de 2026. Apesar da rica história nesta competição, o Tricolor incrivelmente carregava uma estatística negativa: não vencia desde 2024.
O Grêmio iniciou sua 33ª participação na Copa do Brasil. Pentacampeão, o clube é um dos que mais disputou jogos deste torneio. Só que curiosamente as últimas edições não foram de grande proveito por parte dos gremistas.
Na edição de 2024, o Grêmio estreou contra o Operário-PR. Depois de empatar no Paraná, precisou utilizar o estádio do Caxias, o Centenário, para conquistar a vitória por 3 a 1 e seguir adiante. Naquele momento, Porto Alegre ainda vivia o drama das enchentes, as quais interditaram a Arena.
Pois o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil de 2024 nas oitavas de final após empatar os dois jogos contra o Corinthians e cair nos pênaltis. No ano seguinte, a campanha foi bem abaixo do esperado. Avançou nas fases iniciais nas penalidades, contra São Raimundo-RR e Athletic-MG. Deu adeus à competição ao perder para o CSA, em Maceió, e apenas empatar na Arena.
Ou seja, o Grêmio vinha de uma sequência de seis jogos sem vitórias na Copa do Brasil. É verdade que vencer o Confiança, uma equipe da Série C do Brasileirão, beirava a obrigação. Porém, além da vantagem para o jogo da volta, em Sergipe, está aqui a importância do resultado nessa noite.