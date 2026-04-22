A incômoda sequência do Grêmio na Copa do Brasil que foi encerrada

Carlos Vinicius e Amuzu marcaram os gols da vitória do Grêmio. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Os gols de Carlos Vinicius e Amuzu confirmaram a vitória do Grêmio contra o Confiança nessa terça-feira (21), na estreia do clube na Copa do Brasil de 2026. Apesar da rica história nesta competição, o Tricolor incrivelmente carregava uma estatística negativa: não vencia desde 2024.

O Grêmio iniciou sua 33ª participação na Copa do Brasil. Pentacampeão, o clube é um dos que mais disputou jogos deste torneio. Só que curiosamente as últimas edições não foram de grande proveito por parte dos gremistas.

Na edição de 2024, o Grêmio estreou contra o Operário-PR. Depois de empatar no Paraná, precisou utilizar o estádio do Caxias, o Centenário, para conquistar a vitória por 3 a 1 e seguir adiante. Naquele momento, Porto Alegre ainda vivia o drama das enchentes, as quais interditaram a Arena.

Pois o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil de 2024 nas oitavas de final após empatar os dois jogos contra o Corinthians e cair nos pênaltis. No ano seguinte, a campanha foi bem abaixo do esperado. Avançou nas fases iniciais nas penalidades, contra São Raimundo-RR e Athletic-MG. Deu adeus à competição ao perder para o CSA, em Maceió, e apenas empatar na Arena.