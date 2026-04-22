A dupla Carlos Vinicius e Amuzu em números

Amuzu comemora seu gol ao lado de Carlos Vinicius. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A estreia do Grêmio na Copa do Brasil de 2026 foi com vitória na Arena, sendo que os gols saíram dos pés de dois jogadores extremamente decisivos para o time de Luís Castro. Apostar em Carlos Vinicius e Amuzu é seguir a lógica dos números da dupla no ano.

O Grêmio soma 38 gols marcados na temporada até aqui. Aproximadamente 60% deste total nasceram dos pés de Carlos Vinicius e Amuzu, ou com bola na rede ou com passe para gol. Estatística que evidencia a importância dos atacantes.

Carlos Vinicius chegou a 13 gols anotados em 2026. Já Amuzu soma seis. O centroavante ainda deu uma assistência, sendo que o belga tem três. Estamos falando do goleador e do vice-artilheiro gremistas.

O terceiro da lista de goleadores do Grêmio no ano é Edenilson, que nem está mais na Arena (atualmente defende o Botafogo). Se o ataque de Luís Castro não é tão efetivo, a dependência pelas atuações de Carlos Vinicius e Amuzu é evidente.