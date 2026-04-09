A curiosa semelhança do trabalho de Luís Castro com o de Quinteros

Luís Castro acumula resultados negativos pelo Grêmio. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O dia era 8 de abril de 2025. Na Arena, o Grêmio vencia o Atlético Grau-PER por 2 a 0, pela segunda rodada da Sul-Americana. Era um último suspiro do trabalho do técnico Gustavo Quinteros. A sequência teve derrotas pelo Brasileirão, para Flamengo e Mirassol, sendo que já havia a carga de uma perda de título gaúcho para o Inter. A demissão foi questão de tempo.

Passou um ano e o cenário do Grêmio em 2026 não é tão diferente. Claro que a conquista do Gauchão ajuda, mas o efeito é curto. O pós-título gaúcho da equipe de Luís Castro é de queda de desempenho e resultados. Pois o técnico português vê seu trabalho em xeque muito por conta de o próximo compromisso ser um Gre-Nal. Uma nova derrota, ainda mais em um clássico, pode ser definitiva.

A passagem de Quinteros no Grêmio teve somente 20 jogos, contando Gauchão, Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Foram nove vitórias, cinco empates e seis derrotas (aproveitamento de 53%).

Até aqui, Luís Castro apresenta um aproveitamento inferior a 50%. Em 22 partidas, a equipe venceu apenas oito vezes (cinco no Gauchão e três no Brasileirão). Foi derrotada em sete partidas, além de soma sete empates também.

Números de Luis Castro no Grêmio

22 jogos

8 vitórias

7 empates

7 derrotas

35 gols marcados

24 gols sofridos

47% de aproveitamento

Números de Gustavo Quinteros no Grêmio