Quando foi a última vez que o Inter foi lanterna do Brasileirão

Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

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Opinião

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