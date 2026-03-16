Quando foi a última vez que o Inter foi lanterna do Brasileirão

Duda Fortes / Agencia RBS

Não bastasse o seu pior início do Brasileirão de pontos corridos, agora o Inter encontrou-se com a última posição da tabela de classificação. A derrota para o Bahia no domingo (15) foi complementada pelo empate do Cruzeiro contra o Vasco, e isto tudo culminou na queda do time colorado para a lanterna do campeonato.

Não é inédito, mas, sim, muito raro o fato de o Inter terminar uma rodada do Brasileirão como lanterna. Afinal, é comum haver uma equipe que se afunda na zona de rebaixamento muito rapidamente. No ano passado, por exemplo, o Sport Recife foi um exemplo disto. Na terceira rodada, ingressou no 20º lugar e por lá ficou até o fim da competição.

O Inter não era lanterna do Campeonato Brasileiro desde a arrancada da edição de 2007. Na oportunidade, a equipe comanda por Alexandre Gallo perdeu os três primeiros jogos: Botafogo, Athletico-PR e Fluminense. Neste último, no Maracanã, foi goleado por 3 a 0 e terminou a rodada como último colocado. Algo inimaginável para um clube que, em menos de um ano antes deste fato, havia sido campeão da Libertadores e do Mundial.

Antes da parada para os amistosos das seleções e repescagens para a Copa do Mundo, o Inter tem duas partidas para tentar deixar a lanterna e principalmente sair da zona de rebaixamento do Brasileirão.