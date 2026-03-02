O Grêmio na Arena em Gre-Nais e um ponto curioso sobre as goleadas

Era esperado que o Gre-Nal 450 fosse marcado pelos gols. Afinal, além do clássico não terminar em 0 a 0 desde 2021, no Gre-Nal 433, as defesas de Grêmio e Inter estavam longe de estarem consistentes na temporada.
Porém, foi o Tricolor que aproveitou as circunstâncias do jogo para vencer por 3 a 0, abrir vantagem nas finais do Gauchão e melhorar seu retrospecto na Arena.
A partida desse domingo (1) foi o 27º Gre-Nal disputado na Arena do Grêmio. São 10 vitórias do Grêmio contra apenas três do Inter.
Apesar de muitos empates contabilizados, 14 no total, chama a atenção o fato de os donos da casa construírem placares elásticos quando vencem.
Das 10 vitórias do Grêmio em Gre-Nais na Arena, quatro foram de goleada. O 3 a 0 desse domingo repete o placar do Gauchão de 2018, válido pelas quartas de final. Antes disto, o Tricolor fez um histórico 5 a 0 pelo Brasileirão de 2015 e também um 4 a 1 no campeonato nacional em 2014.
Retrospecto do Gre-Nal na Arena (2013-2026):
- 27 clássicos
- 10 vitórias do Grêmio (35 gols)
- 3 vitórias do Inter (16 gols)
- 14 empates
Goleadas do Grêmio em Gre-Nais na Arena:
- 2014 - 4x1
- 2015 - 5x0
- 2018 - 3x0
- 2026 - 3x0