Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Retrospecto
Análise

O Grêmio na Arena em Gre-Nais e um ponto curioso sobre as goleadas

Tricolor aproveitou a fragilidade colorada e fez 3 a 0 pelo Gauchão

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