O Grêmio na Arena em Gre-Nais e um ponto curioso sobre as goleadas

Carlos Vinicius vibra com o terceiro gol marcado pelo Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Era esperado que o Gre-Nal 450 fosse marcado pelos gols. Afinal, além do clássico não terminar em 0 a 0 desde 2021, no Gre-Nal 433, as defesas de Grêmio e Inter estavam longe de estarem consistentes na temporada.

Porém, foi o Tricolor que aproveitou as circunstâncias do jogo para vencer por 3 a 0, abrir vantagem nas finais do Gauchão e melhorar seu retrospecto na Arena.

A partida desse domingo (1) foi o 27º Gre-Nal disputado na Arena do Grêmio. São 10 vitórias do Grêmio contra apenas três do Inter.

Apesar de muitos empates contabilizados, 14 no total, chama a atenção o fato de os donos da casa construírem placares elásticos quando vencem.

Retrospecto do Gre-Nal na Arena (2013-2026):

27 clássicos

10 vitórias do Grêmio (35 gols)

3 vitórias do Inter (16 gols)

14 empates

Goleadas do Grêmio em Gre-Nais na Arena: