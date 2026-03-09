O baixo aproveitamento do Inter contra times de Série A

Defesa do Inter em ação contra o Grêmio. André Ávila / Agencia RBS

O que era um problema identificado no Grêmio após o primeiro Gre-Nal da temporada, agora passa a ser um debate do Inter ao final do Gauchão. O time de Paulo Pezzolano demonstra uma grande dificuldade quando enfrenta adversários da elite do futebol brasileiro.

Depois do 4 a 2 no Gre-Nal do dia 25 de janeiro, pela primeira fase do Gauchão, o Inter não conseguiu mais vencer equipes da Série A do Brasileirão. Além da derrota para o Grêmio, na Arena, e do empate no Beira-Rio, que definiu o título gaúcho para o rival, os números no campeonato nacional são ruins.

O Inter tem derrotas no Beira-Rio para Athletico-PR e Palmeiras. Soma ainda dois empates como visitante, diante de Flamengo e Remo. No total, em sete partidas contra times deste porte, o Colorado contabiliza apenas 28,5% de aproveitamento.

Ainda no mês de março, antes da parada do Brasileirão para a data Fifa, o Inter tem quatro compromissos. Fora de casa, vai enfrentar Atlético-MG e Santos. Como mandante, terá pela frente Bahia e Chapecoense.

Inter contra times de Série A em 2026

4x2 Grêmio

0x1 Athletico-PR

1x1 Flamengo

1x3 Palmeiras

1x1 Remo

0x3 Grêmio

1x1 Grêmio

- 28,5% de aproveitamento