O baixo aproveitamento do Inter contra times de Série A

O que era um problema identificado no Grêmio após o primeiro Gre-Nal da temporada, agora passa a ser um debate do Inter ao final do Gauchão. O time de Paulo Pezzolano demonstra uma grande dificuldade quando enfrenta adversários da elite do futebol brasileiro.
Depois do 4 a 2 no Gre-Nal do dia 25 de janeiro, pela primeira fase do Gauchão, o Inter não conseguiu mais vencer equipes da Série A do Brasileirão. Além da derrota para o Grêmio, na Arena, e do empate no Beira-Rio, que definiu o título gaúcho para o rival, os números no campeonato nacional são ruins.
O Inter tem derrotas no Beira-Rio para Athletico-PR e Palmeiras. Soma ainda dois empates como visitante, diante de Flamengo e Remo. No total, em sete partidas contra times deste porte, o Colorado contabiliza apenas 28,5% de aproveitamento.
Ainda no mês de março, antes da parada do Brasileirão para a data Fifa, o Inter tem quatro compromissos. Fora de casa, vai enfrentar Atlético-MG e Santos. Como mandante, terá pela frente Bahia e Chapecoense.
Inter contra times de Série A em 2026
- 4x2 Grêmio
- 0x1 Athletico-PR
- 1x1 Flamengo
- 1x3 Palmeiras
- 1x1 Remo
- 0x3 Grêmio
- 1x1 Grêmio
- 28,5% de aproveitamento
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