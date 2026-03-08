Gustavo Martins marcou o gol 1200 dos Gre-Nais; veja a lista

Gustavo Martins comemora seu gol no Beira-Rio. André Ávila / Agencia RBS

O título do Grêmio no Beira-Rio reuniu uma série de marcas atingidas pelo time de Luís Castro, como voltar a ser campeão gáucho dentro da casa colorada 20 anos depois. Mas outra estatística interessante diz respeito ao gol marcado por Gustavo Martins.

O zagueiro do Grêmio foi o autor do 1200º gol da história dos Gre-Nais. O último número "redondo" neste quesito havia sido de Alex, justamente em uma final de Gauchão. Em 2014, ele deixou sua marca na goleada colorada por 4 a 1 em Caxias do Sul.

O Gre-Nal já contabiliza 451 clássicos no total. São 166 vitórias do Inter contra 143 do Grêmio, além de terem ocorridos 142 empates. Os colorados anotaram 615 gols. Os gremistas marcaram 586 vezes.

Gols "redondos" na história do Gre-Nal

1º - Booth/Grêmio (1909)

100º - Luiz Carvalho/Grêmio (1925)

200º - Mancuso/Inter (1936)

300º - Russinho/Inter (1940)

400º - Ivo Aguiar/Inter (1945)

500º - Ferraz/Grêmio (1951)

600º - Juarez/Grêmio (1960)

700º - Escurinho/Inter (1972)

800º - Tarciso/Grêmio (1982)

900º - Paulo Egídio/Grêmio (1990)

1000º - Fernandão/Inter (2004)

1100º - Alex/Inter (2014)

1200º - Gustavo Martins/Grêmio (2026)