Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Estrela
Notícia

Gustavo Martins marcou o gol 1200 dos Gre-Nais; veja a lista

Zagueiro "artilheiro" abriu o placar na final do Beira-Rio

Marcos Bertoncello

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS