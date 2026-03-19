Com ou sem Neymar, Inter virou "problema" para o Santos 

Carbonero fez o gol da vitória nos acréscimos. Ricardo Duarte / SC Internacional

Quem diria que a primeira vitória do Inter no Brasileirão ocorreria em um local tão hostil para os adversários? A Vila Belmiro é ponto forte para o Santos nos campeonatos, porém, no histórico recente, tornou-se um local confortável para os colorados. Pois este retrospecto foi confirmado com o placar de 2 a 1 nessa quarta-feira (18).

O Inter só foi vencer a primeira partida na Vila Belmiro em 2014, pelo Brasileirão. Na ocasião, o chileno Aránguiz marcou os dois gols da vitória por 2 a 1. Desde então, o cenário mudou. Os clubes se enfrentaram mais 11 vezes no estádio, e a vantagem é dos colorados.

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São cinco vitórias do Inter na Vila Belmiro, todas elas a partir de 2014. O time também venceu o Santos em 2016, 2018, 2025 e agora em 2026. Neste retrospecto recente, leva a melhor sobre os santistas, que somam apenas três triunfos.

Além disso, o histórico recente de confrontos entre os clubes, aí contabilizando as partidas em Porto Alegre e em Santos, o Inter também carrega uma superioridade que chama a atenção. São nove jogos sem perder. A última derrota foi ainda na pandemia de coronavírus, em 2020.

Últimos jogos entre Inter e Santos

2021 - Santos 2x2 Inter

2021 - Inter 1x1 Santos

2022 - Santos 1x1 Inter

2022 - Inter 1x0 Santos

2023 - Santos 1x1 Inter

2023 - Inter 7x1 Santos

2025 - Santos 1x2 Inter

2025 - Inter 1x1 Santos

2026 - Santos 1x2 Inter

Total = 9 jogos (4 vitórias e 5 empates)

Histórico da Vila Belmiro desde 2014