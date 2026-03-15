Até a derrota para o Bahia entra no rol de fracassos desse Inter

A campanha do Inter no Brasileirão é horrorosa. Os míseros 11% de aproveitamento até agora são recheados de estatísticas negativas. Pois uma marca histórica foi alcançada pelo Bahia nesse domingo (15): pela primeira vez na história, a equipe de Salvador venceu no Beira-Rio pelo campeonato.
Curiosamente, essa era uma série invicta mantida pelo Inter por tantos anos, nos melhores e nos piores momentos do clube. Desde 1971, quando os times iniciaram o histórico de confrontos pelo Brasileirão, o Colorado sustentava uma invencibilidade de 23 partidas.
Muitos podem lembrar da festa de campeão brasileiro do Bahia no Beira-Rio em 1989, título referente à edição de 1988. Porém, o jogo terminou empatado em 0 a 0. Os baianos carregavam a vantagem de ter vencido a primeira final por 1 a 0.