Até a derrota para o Bahia entra no rol de fracassos desse Inter

Alerrandro lamenta chance perdida contra o Bahia. Duda Fortes / Agencia RBS

A campanha do Inter no Brasileirão é horrorosa. Os míseros 11% de aproveitamento até agora são recheados de estatísticas negativas. Pois uma marca histórica foi alcançada pelo Bahia nesse domingo (15): pela primeira vez na história, a equipe de Salvador venceu no Beira-Rio pelo campeonato.

Curiosamente, essa era uma série invicta mantida pelo Inter por tantos anos, nos melhores e nos piores momentos do clube. Desde 1971, quando os times iniciaram o histórico de confrontos pelo Brasileirão, o Colorado sustentava uma invencibilidade de 23 partidas.