A "remontada" do Inter depende de um feito que não ocorre há sete décadas

Das entrevistas do Inter na Arena após a goleada sofrida por 3 a 0, a fala do diretor técnico Abel Braga foi a que mais se direcionou a palavra "acreditar".
A missão colorada é ingrata: precisará vencer por três gols para forçar os pênaltis ou por quatro para conseguir o improvável e ser campeão gaúcho no tempo normal. Pois esta "remontada" nos 90 minutos seria algo absolutamente histórico.
A última vitória por goleada que o Inter fez no Gre-Nal e que serve para o time conquistar o título estadual ocorreu há mais de 70 anos.
No distante 1954, no primeiro clássico disputado no antigo estádio Olímpico, o time venceu por 6 a 2, com direito a quatro gols de Larry. Desde então, uma goleada colorada por quatro gols nunca foi vista pelos colorados.
Desde que o Beira-Rio foi inaugurado, em 1969, o Inter jamais venceu um Gre-Nal por quatro gols de diferença. O máximo que conseguiu foi um 4 a 1 sobre o Grêmio pelo Brasileirão de 2008.
O Inter também repetiu este placar na final do Gauchão de 2014, quando mandou a partida no Centenário, em Caxias do Sul. Porém, se repetir esse resultado no próximo domingo (8), a decisão vai para as penalidades.
Se o recorte da estatística levar em conta outros domínios colorados, a última goleada do Inter sobre o Grêmio por quatro gols ou mais foi registrada no ano de 1952. Na ocasião, aplicou um 5 a 1 no Gre-Nal disputado no estádio dos Eucaliptos.