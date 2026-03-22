A incrível sina do Grêmio contra Cuiabano

Cuiabano festeja seu gol pelo Vasco contra o Grêmio. Matheus Lima / Vasco,Divulgação

A brincadeira nas redes sociais antes de Vasco x Grêmio, além do reencontro com Renato Portaluppi, era enfrentar Cuiabano, lateral formado na base gremista. Afinal, ele tem um ótimo retrospecto contra seu ex-clube. Sina esta que foi mantida nesse domingo (22).

Cuiabano participou diretamente do gol que abriu placar para o Vasco em São Januário. Seu chute desviou em Thiago Mendes, autor do gol, segundo o árbitro Davi De Oliveira Lacerda.

Incrivelmente o jogador balançou as redes em quase todas as vezes que enfrentou o Tricolor. No total, três gols em quatro partidas.

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Curiosamente um dos motivos comentados para o insucesso de Cuiabano no Grêmio era a resistência de Renato Portaluppi utilizá-lo no time no lugar de Reinaldo. Hoje Renato é seu treinador no Vasco. Em 2024, o clube o negociou com o Botafogo por R$ 8 milhões, justamente no ano em que o clube carioca foi campeão brasileiro e da Libertadores.

Com a camisa do Grêmio, Cuiabano fez apenas 18 partidas, com dois marcados e uma assistência. Ele tem 23 anos e está emprestado ao Vasco até o final da temporada. O jogador pertence ao Nottingham Forest, da Inglaterra.

Cuiabano contra o Grêmio