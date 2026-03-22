Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Adversário
Notícia

A incrível sina do Grêmio contra Cuiabano

Cria da base gremista novamente fez gol contra o ex-clube

Marcos Bertoncello

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS