Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Alerta
Análise

A história negativa do Inter no Brasileirão segue sendo contada

Agora a arrancada colorada no campeonato não tem vitórias em cinco jogos

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