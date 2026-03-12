A história negativa do Inter no Brasileirão segue sendo contada

Paulinho em ação contra o Atlético-MG. Pedro Souza / Atlético Mineiro

A cada jogo que passa, parece que a maldição em cima do Inter no Brasileirão fica maior. O campeonato já teve cinco rodadas, e o time ainda não venceu. Se isso já era um recorde na Era dos pontos corridos, agora a derrota para o Atlético-MG repetiu um feito negativo de quase 40 anos atrás.

A última vez que o Inter arrancou no Brasileirão sem vencer nos primeiros cinco jogos foi em 1990. O rendimento foi o mesmo, na época, com apenas dois pontos somados: empates contra Fluminense e Flamengo. Derrotas para Grêmio, Palmeiras e Cruzeiro. A diferença é que, naquela edição, passaram-se incríveis 11 rodadas até a equipe obter uma vitória.

A título de curiosidade, Inter e Atlético-MG se enfrentaram em 1990, no Mineirão. O Galo venceu por 2 a 1. O time colorado, treinado por Enio Andrade, teve Maizena; Chiquinho, Sandro Becker, Márcio Santos e Ricardo Costa; Simão, Caçapava e Alberto Félix; Luiz Fernando Gomes, Paulinho Criciúma e Letelier.

Nesse mês de março, o Inter tem mais três jogos. Recebe o Bahia no domingo (15), no Beira-Rio. Depois viaja para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro. Por fim, novamente em casa, enfrenta a Chapecoense.

Arrancada do Inter em 1990

0x1 Grêmio

0x1 Palmeiras

1x1 Fluminense

3x3 Flamengo

0x2 Cruzeiro

- 2 pontos em 5 jogos (13,3%)

Arrancada do Inter em 2026

0x1 Athletico-PR

1x1 Flamengo

1x3 Palmeiras

1x1 Remo

0x1 Atlético-MG