Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Curiosidade
Notícia

A assistência de Weverton e o feito repetido por um goleiro do Grêmio

Gol de Amuzu nasceu de um passe do experiente jogador

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