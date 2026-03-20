A assistência de Weverton e o feito repetido por um goleiro do Grêmio

Weverton em ação contra o Vitória. Duda Fortes / Agencia RBS

O resultado positivo obtido pelo Grêmio contra o Vitória nessa quinta-feira (19) ficou infelizmente marcado pelo lance de absoluta infelicidade do lateral Marlon, que teve uma lesão grave na perna direita. No detalhe estatístico, também é possível destacar o gol marcado por Amuzu e a insólita assistência de Weverton.

Weverton completou 14 jogos pelo Grêmio, e agora ele soma uma assistência com a camisa tricolor. Um goleiro do clube não dava um passe para gol desde 2020, há seis anos. Na ocasião, em meio à pandemia de coronavírus, Paulo Victor fez o mesmo em uma vitória do time contra o Athletico-PR, em Curitiba, pelo Brasileirão. O gol foi feito por Ferreira.

Muitos gremistas lembram de outra assistência de um goleiro do Grêmio pelo Brasileirão. Em 2006, o jovem Cássio, atualmente no Cruzeiro com seus 38 anos, também deu um passe para o gol do argentino Herrera, em um jogo contra o Fluminense, em Volta Redonda.