Noriega é apenas o segundo peruano a fazer gol pelo Grêmio na história

Noriega comemora o gol na Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

Um fato interessante na partida do Grêmio contra o Atlético-MG nessa quarta-feira (25), que terminou com vitória gremista por 2 a 1, ficou por conta do gol que abriu o placar na Arena. Após cruzamento de Marlon, o peruano Erick Noriega concluiu de cabeça para as redes, fazendo assim o seu primeiro com a camisa gremista.

Pois essa não foi a primeira vez que um jogador do Peru marcou gol pelo Grêmio. Há mais de oito anos, lá no Brasileirão de 2017, Beto da Silva garantiu a vitória tricolor sobre o Fluminense, na Arena. Promissor na época, o jogador não rendeu o esperado. Atualmente está no Deportivo Garcilaso-PER.

Nascido no Japão, Noriega é naturalizado peruano e tem sido convocado recentemente pela seleção do Peru, atualmente treinada por Mano Menezes. Atuou pelo Alianza Lima em 2025 e ajudou a eliminar o Grêmio da Sul-Americana na oportunidade. Ele tem contrato com o clube gaúcho até 2028.

Outro jogador peruano que defendeu o Grêmio foi o lateral Hidalgo. Vindo do rival Inter, o atleta atuou pelo Tricolor em apenas 20 jogos na temporada de 2007. Ele não fez gols.