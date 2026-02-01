Nem a instabilidade do Grêmio deu fim à freguesia do Juventude na Arena

Carlos Vinicius é marcado por Rodrigo Sam. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A semana do Grêmio esteve carregada com resultados ruins e desconfianças. Depois da derrota no primeiro Gre-Nal do ano, o time de Luís Castro perdeu também na estreia do Brasileirão, diante do Fluminense. Apesar desta sequência, e utilizando uma escalação com muitos reservas, o Juventude não se aproveitou para encerrar um incrível tabu na Arena.

O Juventude jamais venceu o Grêmio na Arena, e esta freguesia continua. Nesse sábado (31), o resultado só não foi pior porque Juan Christian marcou o gol de empate aos 53 minutos do segundo tempo. Monsalve havia aberto o placar para os gremistas um pouco antes.

Desde 2013, quando Grêmio e Juventude começaram a disputar partidas na Arena, o retrospecto apresenta 19 confrontos, com 13 vitórias gremistas e seis empates. O Tricolor soma quase 80% de aproveitamento.

A última vitória do Juventude diante do Grêmio em Porto Alegre foi em 2008, há mais de 17 anos, quando o time de Caxias do Sul venceu por 3 a 2, no Olímpico, pelo Gauchão daquela temporada.

Grêmio contra o Juventude na Arena