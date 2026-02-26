Inter amarga uma sequência inédita no Brasileirão neste século

Difícil explicar as duas versões que o Inter tem nesses dois primeiros meses de 2026. Se o time sobra no Gauchão, tendo a melhor campanha do campeonato, o desempenho no Brasileirão está bastante abaixo da expectativa. O Colorado acabou empatando com o Remo nessa quarta-feira (25) e segue sem vencer depois de quatro rodadas.
Jamais, no século 21, o Inter arrancou um Brasileirão sem vitórias nos primeiros quatro jogos. Além do tropeço contra o Remo, a equipe de Paulo Pezzolano amargou derrotas para Athletico-PR e Palmeiras, além do empate com o Flamengo.
Até então, a pior arrancada do Inter havia sido em 2007, quando o time perdeu as três primeiras: Botafogo, Athletico-PR e Fluminense. Porém, na quarta rodada, conseguiu vencer o Náutico e terminar com a sequência negativa.
O Inter não vivia uma série assim desde 1999 (há 27 anos). Na ocasião, a equipe colorada foi derrotado por Guarani, Coritiba, Cruzeiro e Flamengo.
Arrancada do Inter no Brasileirão 2026
- 0x1 Athletico-PR
- 1x1 Flamengo
- 1x3 Palmeiras
- 1x1 Remo
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