Inter amarga uma sequência inédita no Brasileirão neste século

Borré não conseguiu vencer a zaga do Remo. MAX PEIXOTO / DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO

Difícil explicar as duas versões que o Inter tem nesses dois primeiros meses de 2026. Se o time sobra no Gauchão, tendo a melhor campanha do campeonato, o desempenho no Brasileirão está bastante abaixo da expectativa. O Colorado acabou empatando com o Remo nessa quarta-feira (25) e segue sem vencer depois de quatro rodadas.

Jamais, no século 21, o Inter arrancou um Brasileirão sem vitórias nos primeiros quatro jogos. Além do tropeço contra o Remo, a equipe de Paulo Pezzolano amargou derrotas para Athletico-PR e Palmeiras, além do empate com o Flamengo.

Até então, a pior arrancada do Inter havia sido em 2007, quando o time perdeu as três primeiras: Botafogo, Athletico-PR e Fluminense. Porém, na quarta rodada, conseguiu vencer o Náutico e terminar com a sequência negativa.

O Inter não vivia uma série assim desde 1999 (há 27 anos). Na ocasião, a equipe colorada foi derrotado por Guarani, Coritiba, Cruzeiro e Flamengo.

Arrancada do Inter no Brasileirão 2026

0x1 Athletico-PR

1x1 Flamengo

1x3 Palmeiras

1x1 Remo