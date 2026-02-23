Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Almanaque
Notícia

Gre-Nal do "tira-teima" na final do Gauchão; veja o retrospecto

Dois jogos entre Inter e Grêmio decidem o título estadual de 2026

Marcos Bertoncello

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS