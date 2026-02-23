Gre-Nal do "tira-teima" na final do Gauchão; veja o retrospecto

Em 2026, o Inter venceu o primeiro Gre-Nal. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Deu a lógica, e o Gre-Nal vai decidir o campeão gaúcho de 2026. Não foi fácil, principalmente pelo lado do Grêmio, que precisou dos pênaltis para eliminar o Juventude. Pois a edição desta temporada passa a ser um "tira-teima" na história dos clássicos em finais de Gauchão.

Na história do Gauchão, em vários momento o Gre-Nal decidiu o campeão gaúcho. Agora em finais de campeonato, esta será a 17ª vez que Inter e Grêmio se encontram na decisão. O curioso é que existe um empate: são oito conquistas para cada lado.

Em 2025, o Inter igualou o retrospecto ao bater o Grêmio por 3 a 1 (no placar agregado) e sagrar-se campeão estadual. A última vez que o Tricolor levou a melhor sobre o Colorado ocorreu na edição de 2021, ainda na pandemia de coronavírus, ou seja, sem a presença da torcida.

Por conta da melhor campanha no Gauchão, somadas as fases classificatórias e de mata-mata, o Inter fará o segundo confronto no Beira-Rio.

Gre-Nais em finais de Gauchão: