Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Boa fase
Notícia

Borré já fica próximo de igualar seu número de gols do ano passado

Atacante é o artilheiro do time colorado em 2026

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