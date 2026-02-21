Borré já fica próximo de igualar seu número de gols do ano passado

Borré teve qualidade para chutar por cima do goleiro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Se ainda é preciso ter uma cautela para não se empolgar com o início de temporada de Rafael Borré, é preciso dizer também que os números do colombiano são bons. Tão positivos que, na quantidade de gols marcados, já quase igualam o que ele conseguiu em 2025.

Borré deixou sua marca na vitória contra o Ypiranga neste sábado (21), no Beira-Rio, que garantiu a classificação do time para a final do Gauchão. Pois o atacante balançou as redes pela sexta vez na temporada. Isto que mal terminou o mês de fevereiro.

Em todo o ano de 2025, Rafael Borré anotou apenas oito gols. A reta final do Brasileirão, por exemplo, quando os colorados mais precisavam dele por conta da luta contra o rebaixamento, contou com apenas um gol do colombiano, diante do lanterna Sport.

Alan Patrick foi o goleador do Inter na temporada passada com 21 gols anotados. O segundo da lista foi Vitinho, com 11 bolas na rede. Só depois aparece Borré, empatado com Carbonero.

Gols de Borré em 2025

2x1 Juventude (2)

3x0 Cruzeiro

3x1 Juventude

2x1 Bahia

2x1 Santos

1x3 Flamengo

2x0 Sport

Gols do Borré em 2026