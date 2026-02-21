Borré já fica próximo de igualar seu número de gols do ano passado

Se ainda é preciso ter uma cautela para não se empolgar com o início de temporada de Rafael Borré, é preciso dizer também que os números do colombiano são bons. Tão positivos que, na quantidade de gols marcados, já quase igualam o que ele conseguiu em 2025.
Borré deixou sua marca na vitória contra o Ypiranga neste sábado (21), no Beira-Rio, que garantiu a classificação do time para a final do Gauchão. Pois o atacante balançou as redes pela sexta vez na temporada. Isto que mal terminou o mês de fevereiro.
Em todo o ano de 2025, Rafael Borré anotou apenas oito gols. A reta final do Brasileirão, por exemplo, quando os colorados mais precisavam dele por conta da luta contra o rebaixamento, contou com apenas um gol do colombiano, diante do lanterna Sport.
Alan Patrick foi o goleador do Inter na temporada passada com 21 gols anotados. O segundo da lista foi Vitinho, com 11 bolas na rede. Só depois aparece Borré, empatado com Carbonero.
Gols de Borré em 2025
- 2x1 Juventude (2)
- 3x0 Cruzeiro
- 3x1 Juventude
- 2x1 Bahia
- 2x1 Santos
- 1x3 Flamengo
- 2x0 Sport
Gols do Borré em 2026
- 4x0 Monsoon (2)
- 4x2 Grêmio (2)
- 1x1 Flamengo
- 4x0 Ypiranga