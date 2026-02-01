Aposta na base faz mais um garoto quebrar recorde no Inter

O Inter adotou uma estratégia no Gauchão a qual, até aqui, mostrou-se bastante produtiva positivamente. Afinal, o time alcançou a melhor campanha da fase classificatória, com mais de 80% de aproveitamento. Pois este planejamento abriu espaço para muitos jovens atuarem na equipe. Nesse sábado (31), foi a vez de João Kempes dar seu primeiro passo na carreira profissional.
João Kempes nasceu no dia 25 de abril de 2009. Logo, ele tem 16 anos e nove meses de idade. No final da partida, que terminou com vitória colorada sobre o Caxias, ele foi lançado pelo técnico Paulo Pezzolano para substituir Bruno Tabata. Era sua estreia no time principal.
O garoto superou as marcas recentes de Raykkonen e Gabriel Carvalho, que já haviam superado Alexandre Pato, por exemplo, como um dos mais jovens a estrear pelo Inter no século 21. Apenas seu colega João Bezerra, que também estreou em 2026, era mais novo na estreia: 16 anos e seis meses.
João Gabriel Kempes é filho do ex-jogador Kempes, campeão da Sul-Americana pela Chapecoense e vítima da tragédia em 2016, e chegou ao Inter no final de 2024. Ele também passou pelas categorias de base do Grêmio e do São José.
Mais jovens a estrear pelo Inter no século 21
- 16 anos, 6 meses - João Bezerra (Novo Hamburgo, 2026)
- 16 anos, 9 meses - João Kempes (Caxias, 2026)
- 16 anos, 9 meses - Raykkonen (Maracanã-CE, 2025)
- 16 anos, 9 meses - Gabriel Carvalho (Vitória, 2024)
- 17 anos, 2 meses - Alexandre Pato (Palmeiras, 2006)
- 17 anos, 4 meses - João Dalla Corte (Coritiba, 2023)