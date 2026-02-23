A incrível seca de gols de Pavon não fez falta para o Grêmio

Pavon em ação contra o Juventude em Caxias do Sul. Renan Mattos / Agencia RBS

Como falar mal de Cristian Pavon nesse domingo (22) depois da classificação do Grêmio às finais do Gauchão? Sua disposição em campo é cativante, inclusive elogiada pelo técnico Luis Castro na entrevista pós-jogo. Fato é que espanta a seca que vive o atacante argentino, algo que não fez falta em Caxias do Sul desta vez.

Pavon chegou a incríveis 46 jogos seguidos sem fazer gol pelo Grêmio. A última vez que balançou as redes foi no dia 11 de fevereiro de 2025, quando o time goleou o Pelotas por 5 a 0 pelo Gauchão. A minutagem assusta mais ainda: são quase 38 horas sem marcar.

É verdade que Pavon conseguiu contribuir com outros números no ano passado. Por exemplo, foi o maior garçom do Grêmio, somando 11 assistências. Porém, espera-se mais de um atacante que custou quase R$ 20 milhões aos cofres gremistas em 2024.

O interessante é que Pavon tem sido utilizado como lateral-direito. Com o mau desempenho dos jogadores da função, João Pedro e Marcos Rocha, pode estar aparecendo um novo titular do time para a posição.