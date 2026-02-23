Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Dilema
Análise

A incrível seca de gols de Pavon não fez falta para o Grêmio

Nos pênaltis, Tricolor se classificou às finais do Gauchão

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