A estatística que demonstra como o Inter de Pezzolano tem "fome" pelo gol

Mesmo com uma grande vantagem construída no jogo de ida, Paulo Pezzolano colocou seis titulares no time do Inter contra o Ypiranga neste sábado (21), no Beira-Rio. A inteção era clara, dita inclusive pelo técnico antes da partida: tratar como uma final. No campo, o ataque funcionou para golear o adversário por 4 a 0.
Era curioso assistir ao Inter de Pezzolano no segundo tempo, mesmo vencendo por 1 a 0, buscar mais gols. Esta "fome" da equipe pode ser analisada pela estatística. O 4 a 0 sobre o Ypiranga não foi um ponto fora da curva do trabalho colorado em 2026.
Esse foi o terceiro jogo em que o Inter marca quatro gols. Isso havia acontecido diante do Monsoon (4 a 0 no Passo D'Areia) e no clássico Gre-Nal (4 a 2 no Beira-Rio). Curiosamente, durante todo o ano de 2025, o time não conseguiu alcançar esta marca nem uma vez sequer.
Se é verdade que a defesa colorada precisa melhorar, o sistema ofensivo vem aparecendo positivamente. Em 12 jogos na temporada, a equipe balançou as redes 26 vezes, média superior a dois gols por partida.
