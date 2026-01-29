Veja a última vez que a dupla Gre-Nal começou o Brasileirão com derrota

Dupla não perdia ao mesmo tempo, na estreia, desde 2019. Montagem fotos Lucas Uebel e Renan Mattos / Grêmio e Agência RBS

Muitas eram as expectativas para Inter e Grêmio nessa arrancada de Brasileirão depois de um Gre-Nal cheio de elementos disputado pelo Gauchão. Do lado colorado, uma vitória no clássico poderia empolgar para voltar a vencer no Beira-Rio contra o Athletico-PR. Isso não ocorreu. E se os gremistas esperavam uma reação diante do Fluminense no Maracanã, o resultado foi o mesmo.

O Brasileirão de 2026 iniciou nesse fim de janeiro e só vai terminar no mês de dezembro. Há um longo caminho para os gaúchos definirem suas briga no campeonato. Logicamente, duas derrotas ligam o alerta. Afinal, na temporada passada, ambos brigaram para não cair, sendo que o Grêmio se livrou das chances com mais antecedência. Já o Inter só se salvou na última rodada.

Inter e Grêmio não iniciavam um Campeonato Brasileiro com derrota desde 2019. Na ocasião, o Tricolor foi surpreendido pelo Santos, na Arena, com um placar de 2 a 1. Enquanto o Colorado foi superado pela Chapecoense, na Arena Condá, por 2 a 0. Ao final daquela edição, ambos acabaram bem posicionados. O primeiro foi quarto colocado; o segundo, sétimo lugar.

Na próxima rodada, os compromissos da dupla Gre-Nal são complicados. O Inter viajará ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo. O Grêmio terá sua estreia em casa diante do Botafogo.