Os números dos centroavantes contratados pelo Inter na gestão Barcellos; veja lista

Borré e Valencia formaram dupla de ataque no Inter entre 2024 e 2025. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

São detalhes que separam o anúncio oficial da contratação de Alerrandro por parte do Inter. Desde a saída de Ricardo Mathias no início do ano, há uma expectativa (para não dizer temor pelos colorados) para saber quem será o concorrente de Rafael Borré no comando de ataque do time. Pois a direção se mexeu no mercado de transferências.

A gestão do presidente Alessandro Barcellos está no seu sexto ano. Não são tantos centroavante contratados, mas muitas apostas de peso. A coluna portanto reuniu os jogadores dessa posição trazidos pela direção colorada nestes últimos anos.

Na primeira temporada, em 2021, o Inter ainda contava com um trio de centroavantes de bom nível: Yuri Alberto, Paolo Guerrero e até Thiago Galhardo. No ano seguinte, porém, quatro foram contratados. Wesley Moraes e Mikael vieram por empréstimo. Além deles, Braian Romero e Alexandre Alemão foram adquiridos.

Em 2023, a direção colorada fez o grande investimento da gestão. Enner Valencia deixava o futebol europeu para se acertar com o Inter. Seu reserva era Luiz Adriano, formado nas categorias de base do clube, que retornava ao Beira-Rio para sua segunda passagem.

A temporada de 2024 foi ainda mais alimentada por expectativas. Junto a Valencia, o Inter trouxe Lucas Alario e também investiu em Rafael Borré, quem se esperava formar uma dupla "dos sonhos" com o equatoriano, algo que jamais aconteceu.

Em 2025, as apostas em Valencia e Borré seguiram. As reposições ficaram por conta das categorias de base, com chances para Ricardo Mathias e até para jogadores bem jovens, como Raykkonen e João Bezerra, que estrearam no profissional com apenas 16 anos.

Confira os centroavantes contratados na Gestão Barcellos (2021-2026):

2022 - Wesley Moraes = 2 gols (21 jogos)

2022 - Braian Romero = 2 gols (18 jogos)

2022 - Mikael = 0 gol (1 jogo)

2022 - Alexandre Alemão = 14 gols (71 jogos)

2023 - Luiz Adriano = 7 gols (50 jogos)

2023 - Enner Valencia = 31 gols (101 jogos)

2024 - Lucas Alario = 5 gols (36 jogos)

2024 - Rafael Borré = 23 gols (81 jogos)