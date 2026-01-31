Monsalve, Pavon e uma coincidência nada agradável para a torcida do Grêmio

Monsalve e Pavon podem ganhar chance neste sábado (31). Montagem sobre fotos de Lucas Uebel, Grêmio/Divulgação

A tendência é de que o técnico Luis Castro monte um Grêmio praticamente reserva para a última rodada do Gauchão. Dois nomes, Cristian Pavon e Miguel Monsalve, que devem aparecer na escalação, despertam dúvidas e também expectativas sobre o que ambos podem entregar em suas passagens pelo Grêmio. O problema é que os dois estrangeiros vivem uma seca de gols nada agradável.

O último jogo de Monsalve pelo Grêmio foi em novembro do ano passado. Ele entrou no segundo tempo, faltando poucos minutos para a partida terminar, na derrota para o Cruzeiro por 1 a 0 na Arena. Já o último gol foi no dia 15 de fevereiro de 2025, na vitória sobre o Ypiranga em Erechim.

Pavon, por sua vez, tem uma frequência maior de atuações. Já são dois jogos disputados em 2026, sendo que entrou em campo 45 vezes na temporada passada. O último gol foi no dia 11 de fevereiro de 2025, quando marcou dois na goleada sobre o Pelotas por 5 a 0 na Arena.

No entanto, Pavon incrivelmente se destaca pelas assistências. Neste período de seca, o argentino deu oito passes para gols. Aliás, nos últimos dois anos (2024 e 2025), ele foi o maior garçom da equipe.

Agora, com uma nova direção e um novo técnico, espera-se que ambos consigam reagir no Grêmio. Eles devem ganhar oportunidade na partida contra o Juventude neste sábado (31), na Arena, pelo Gauchão.

Seca de Pavon no Grêmio

Total: 41 jogos

Último gol: 5x0 Pelotas (11/02/25)

Seca de Monsalve no Grêmio