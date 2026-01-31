Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Ponto de atenção
Análise

Monsalve, Pavon e uma coincidência nada agradável para a torcida do Grêmio

Jogadores podem aparecer no time titular contra o Juventude

Marcos Bertoncello

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS