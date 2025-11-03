Público de Inter x Atlético-MG não foi o maior do clube no Brasileirão; veja ranking

Antes do jogo, torcida demonstrou apoio na chegada do time. Renan Mattos / Agencia RBS

Havia uma grande expectativa pelo ambiente do Beira-Rio para esse jogo decisivo contra o Atlético-MG. O empate do Inter frustrou os pouco mais de 32 mil torcedores que foram ao estádio. Apesar das promoções e da convocação feitas pelo clube, o público não foi o maior do time no Brasileirão.

A equipe saiu de um título gaúcho invicto cheia de confiança e esperança para voos maiores em 2025. Aparentemente as quedas nas copas e o baixo rendimento no Campeonato Brasileiro distanciaram a torcida do clube. Os públicos do Inter não são altos.

O maior público do Inter no Brasileirão foi na vitória sobre o Juventude, ainda no mês de abril, quando 35.427 torcedores marcaram presença no Beira-Rio. Nem o clássico Gre-Nal conseguiu superar este número: pouco mais de 28 mil pessoas.

O Inter tem mais três partidas no Beira-Rio para fechar a temporada. Já no próximo sábado (8), vai receber o Bahia. Já depois da pausa para a data Fifa de novembro, encara o Santos e o Bragantino, este na última rodada do Brasileirão, dentro de casa.

Públicos do Inter no Brasileirão

35.427 - 3x1 Juventude

32.644 - 0x0 Atlético-MG

31.976 - 1x0 Ceará

31.321 - 3x0 Cruzeiro

30.665 - 0x1 Palmeiras

28.176 - 2x3 Grêmio

22.241 - 1x3 Flamengo

21.041 - 1x0 Vitória

20.781 - 2x0 Sport

20.198 - 2x0 Botafogo

13.502 - 0x2 Fluminense

13.188 - 1x1 Vasco

12.825 - 1x1 Corinthians

12.150 - 1x1 Mirassol

11.414 - 1x2 São Paulo

9.099 - 2x1 Fortaleza