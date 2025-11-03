Público de Inter x Atlético-MG não foi o maior do clube no Brasileirão; veja ranking

Havia uma grande expectativa pelo ambiente do Beira-Rio para esse jogo decisivo contra o Atlético-MG. O empate do Inter frustrou os pouco mais de 32 mil torcedores que foram ao estádio. Apesar das promoções e da convocação feitas pelo clube, o público não foi o maior do time no Brasileirão.
A equipe saiu de um título gaúcho invicto cheia de confiança e esperança para voos maiores em 2025. Aparentemente as quedas nas copas e o baixo rendimento no Campeonato Brasileiro distanciaram a torcida do clube. Os públicos do Inter não são altos.
O maior público do Inter no Brasileirão foi na vitória sobre o Juventude, ainda no mês de abril, quando 35.427 torcedores marcaram presença no Beira-Rio. Nem o clássico Gre-Nal conseguiu superar este número: pouco mais de 28 mil pessoas.
O Inter tem mais três partidas no Beira-Rio para fechar a temporada. Já no próximo sábado (8), vai receber o Bahia. Já depois da pausa para a data Fifa de novembro, encara o Santos e o Bragantino, este na última rodada do Brasileirão, dentro de casa.
Públicos do Inter no Brasileirão
- 35.427 - 3x1 Juventude
- 32.644 - 0x0 Atlético-MG
- 31.976 - 1x0 Ceará
- 31.321 - 3x0 Cruzeiro
- 30.665 - 0x1 Palmeiras
- 28.176 - 2x3 Grêmio
- 22.241 - 1x3 Flamengo
- 21.041 - 1x0 Vitória
- 20.781 - 2x0 Sport
- 20.198 - 2x0 Botafogo
- 13.502 - 0x2 Fluminense
- 13.188 - 1x1 Vasco
- 12.825 - 1x1 Corinthians
- 12.150 - 1x1 Mirassol
- 11.414 - 1x2 São Paulo
- 9.099 - 2x1 Fortaleza
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.