Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Lista
Notícia

Público de Inter x Atlético-MG não foi o maior do clube no Brasileirão; veja ranking

Nem as promoções da diretoria fizeram o Beira-Rio lotar

Marcos Bertoncello

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS