O incrível tabu do Grêmio contra o Corinthians que não tem fim

Pode parecer uma frase forte, mas o retrospecto recente mostra que deu a lógica: o Grêmio não conseguiu vencer o Corinthians. A derrota em São Paulo, neste domingo (2), é mais um jogo na coleção de maus resultados do Tricolor contra os corintianos.
Fato é que a última vitória do Grêmio sobre o Corinthians foi em 2018. Destaca-se aqui que o levantamento reúne as partidas na Arena, no Couto Pereira e em São Paulo. Neste recorte, são incríveis 14 jogos sem vitórias gremistas.
É verdade também que não há uma soberania do Corinthians, visto que o número de empates é muito alto. Por isso, sublinha-se a dificuldade de o Grêmio vencer. Desde 2018, 10 jogos terminaram empatados.
No primeiro turno do Brasileirão, o confronto entre os clubes encerrou com um empate em 1 a 1 na Arena. Agora, eles são voltarão a se enfrentar apenas em 2026.
O tabu do Grêmio contra o Corinthians
- 2019 - 0x0
- 2019 - 0x0
- 2020 - 0x0
- 2020 - 0x0
- 2021 - 0x1
- 2021 - 1x1
- 2023 - 4x4
- 2023 - 0x1
- 2024 - 2x2
- 2024 - 0x0
- 2024 - 0x0
- 2024 - 0x3
- 2025 - 1x1
- 2025 - 0x2
