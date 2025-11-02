O incrível tabu do Grêmio contra o Corinthians que não tem fim

Grêmio, de Arthur, foi superado pelo Corinthians, de Depay. JOISEL AMARAL / AGIF / ESTADÃO CONTEÚDO

Pode parecer uma frase forte, mas o retrospecto recente mostra que deu a lógica: o Grêmio não conseguiu vencer o Corinthians. A derrota em São Paulo, neste domingo (2), é mais um jogo na coleção de maus resultados do Tricolor contra os corintianos.

Fato é que a última vitória do Grêmio sobre o Corinthians foi em 2018. Destaca-se aqui que o levantamento reúne as partidas na Arena, no Couto Pereira e em São Paulo. Neste recorte, são incríveis 14 jogos sem vitórias gremistas.

É verdade também que não há uma soberania do Corinthians, visto que o número de empates é muito alto. Por isso, sublinha-se a dificuldade de o Grêmio vencer. Desde 2018, 10 jogos terminaram empatados.

No primeiro turno do Brasileirão, o confronto entre os clubes encerrou com um empate em 1 a 1 na Arena. Agora, eles são voltarão a se enfrentar apenas em 2026.

O tabu do Grêmio contra o Corinthians

2019 - 0x0

2020 - 0x0

2021 - 0x1

2021 - 1x1

2023 - 4x4

2023 - 0x1

2024 - 2x2

2024 - 0x0

2024 - 0x3

2025 - 1x1

2025 - 0x2