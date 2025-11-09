Campanha do Inter no returno do Brasileirão é digna de rebaixado

Nem os gols de Vitinho evitaram o tropeço do Inter em casa Jefferson Botega / Agênncia RBS

O fim de ano do Inter tem sido doloroso para quem torce pelo clube. A vitória diante do Bahia estava garantida até 47 minutos do segundo tempo. No entanto, o Beira-Rio ficou totalmente silencioso quando o adversário empatou e, por pouco, não virou a partida.

A distância para a zona de rebaixamento é pequena, e agora faltam cinco rodadas para o fim do Brasileirão. Se ainda não vai entrar no Z-4, a campanha do Inter no segundo turno do campeonato dá todos os indícios de que isto vai ocorrer em seguida.

Leia Mais Inter cede empate ao Bahia e deixa escapar chance de se afastar da zona de rebaixamento

São apenas 31% de aproveitamento nessa segunda metade do Brasileirão. O Inter venceu Fortaleza e Sport, que estão na zona de rebaixamento, e conseguiu uma vitória inesperada diante do Botafogo. Todos estes confrontos ocorreram no Beira-Rio.

De resto, o time soma quatro empates e sete derrotas. Trata-se de uma das piores campanhas do returno do campeonato. Fica à frente do Sport, virtual rebaixado, e tem números semelhantes aos do Santos, que ainda joga contra o Flamengo nesse domingo (9).

Campanha do Inter no returno do Brasileirão

14 jogos

3 vitórias

4 empates

7 derrotas

16 gols marcados

22 gols sofridos

31% de aproveitamento